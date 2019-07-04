Lille'in Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi

Fransa basınının spor sayfalarını süsleyen Yusuf Yazıcı için bir iddia daha geldi. Thiago Mendes'i 20 milyon euro karşılığında Lyon'a yollayan Lille'in, 22 yaşındaki milli futbolcu için Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi. Haberin detayında sözleşmeye dair detaylar da yer aldı.

Geçen sezonu Ligue 1'de ikinci sırada tamamlayan Lille'in 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 17 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 pay ödeyeceği bildirildi.

Üstelik bu anlaşma bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadar da çıkabilir.

Haberde yer alan bir diğer iddiaya göre ise Yusuf Yazıcı, Lille teknik direktörü Christophe Galtier ve Lille forması giyen bir diğer Türk oyuncu Zeki Çelik ile konuşarak son kararını verecek.