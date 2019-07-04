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Manisa'da bir şahıs kenevirleri sularken suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Manisa'da bir şahıs kenevirleri sularken suçüstü yakalandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde E.T. (36), dere yatağında yetiştirdiği kenevirleri sularken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

MANİSA Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışmada, ilçeye bağlı Yurtbaşı Mahallesi civarında bulunan dere yatağı kenarında kenevir ekildiği bilgisini aldı.

Bölgeye baskın yapan jandarma, E.T.'yi kenevirleri sularken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan E.T., İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Operasyon kapsamında 60 kök dişi hint keneviri, 35 gram dişi hint kenevir tohumu, kenevirleri sulamada kullanılan 1 dalgıç pompası, 1 araç aküsü, 15 metre hortum, 2 kilogram amonyum sülfat gübresi ve 1 çapa ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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