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ABD 6.4 şiddetinde depremle sarsıldı

ABD 6.4 şiddetinde depremle sarsıldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Los Angeles kentinde de hissedilen deprem sonrası küçük artçı sarsıntıların da meydana geldiği belirtilirken deprem sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia’nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi’nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu.

Güney Kaliforniya’da meydana gelen deprem 20.33'te kaydedildi.

Los Angeles kentinde de hissedilen deprem sonrası küçük artçı sarsıntıların da meydana geldiği belirtilirken deprem sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. 

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