Umre için biriktirdiği altınları düşürdü

İstanbul'da umre için altın biriktiren ancak parkta düşüren yaşlı kadın, altınları bulan kişinin geri getirmesini istiyor.

İSTANBUL'da umre için biriktirdiği beş adet reşat altınını çay bahçesinde düşüren 67 yaşındaki kadın, altınlarını bulan kişin geri getirmesini bekliyor.

İstanbul Ümraniye'de 67 yaşındaki Arzu Tunç umre için biriktirdiği beş adet reşat altınını çay bahçesinde düşürdü. İhtiyar kadının düşürdüğü 10 bin lira değerindeki altınları cebe indiren şahıs güvenlik kameralarına yansırken, Umre'ye gitme hayali kuran Arzu Tunç, altınlarını bulan kişin geri getirmesini bekliyor.

Vefat eden eşinden kalan emekli maaşı ile geçinen ve tek başına yaşayan Arzu Tunç, geçtiğimiz hafta bir çay bahçesine gitti. Burada büfeden çay almak için ilerleyen 67 yaşındaki Arzu Tunç, yürürken üzerinde bulunan ve beşi bir yerde tabir edilen reşat altınlarını düşürdü.

Altınlarını düşürdüğünü ise eve geldikten sonra fark eden Arzu Tunç, bunun üzerine gittiği yerleri araştırmaya başladı.