Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye enerji sektöründen 2. transfer! SOCAR eski CEO'su

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başkan olmasının ardından, İBB'ye enerji sektöründen ikinci transfer geliyor. Eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut’un İBB Genel Sekreterliği’ne getirilmesinden sonra İGDAŞ için de özel sektörden enerji profesyoneli bir yöneticinin adı geçiyor.

Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ’nin eski CEO’su Mutluay Doğan’ın İGDAŞ’ın başına getirileceği konuşuluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca yöneteceği İstanbul için birlikte yakın mesai yapacağı üst düzey yöneticileri tek tek atamaya başladı. Belediyenin denetimindeki bazı şirketlere atanacak üst düzey yönetici adaylarıyla da temas ve bu adaylar nezdinde nabız yoklama süreci de devam ediyor. Bunlardan biri de kısaca İGDAŞ olarak bilinen, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ.

SOCAR'ın eski CEO'su

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre; Ankara’da enerji kulislerinde İGDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yapılacak atamayla ilgili özel sektörden enerji profesyoneli bir yöneticinin adı konuşuluyor. SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ’nin eski CEO’su Mutluay Doğan’ın İGDAŞ’ın başına getirileceği belirtiliyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olan Doğan, SOCAR öncesinde POAŞ’ta bir süre üst yönetici olarak görev yapmıştı.

Doğan’a yakın kaynaklara halen İstanbul dışında olduğunu belirterek, birkaç hafta sonra İstanbul’a döneceğini söyledi. Kaynaklar, Doğan’ın İGDAŞ’a atanmasına ilişkin kulis bilgisi hakkında yorum yapmadı.