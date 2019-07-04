Cem Küçük Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı! Ali Babacan FETÖ'cü mü?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu oldu. Küçük Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve Babacan hakkında açılan FETÖ davasıyla hakkında bomba açıklamalar yaptı.

AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. FETÖ’ye yardım iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılığın, dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını ‘bilgilerine başvurmak üzere’ ifadeye çağırdığı öne sürüldü

Abdullah Gül’le birlikte yeni parti kuracağı iddialarıyla sürekli gündemde olan Babacan hakkındaki bu gelişmeyi Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük değerlendirdi. Küçük İnternethaber stüdyolarında Hadi Özışık'ın konuğu oldu. Özışık’ın Türkiye’deki son gelişmelerle ilgili bir çok sorusuna yanıt veren Küçük Ali Babacan’a FETÖ’cü yakıştırması hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gül ve Babacan'a FETÖ'cü demek yanlış

Gül ve Babacan’ın 17-25 Aralık döneminde iyi bir sınav vermediğini ifade eden Küçük ancak onlara FETÖ’cü demenin yanlış olduğunu, bunun Ak Parti’yi zayıflatmak için kasıtlı yapıldığını söyledi.

Erdoğan ve Babacan arasında geçen görüşmede ne konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Babacan arasında geçen günlerde yapıldığı iddia edilen görüşmeyi hatırlatan Hadi Özışık ise Erdoğan’ın Babacan’ı çağırdığını, ekonominin dümenine geçme teklifinde bulunduğunu, ancak Babacan’ın da ''ben helallik almaya geldim, ekonomiyle ilgili herhangi bir talebiniz olursa bizim bir raporumuz vardı size sunabiliriz’’ dediğini aktardı.

Özışık: FETÖ'cü silahı niye böyle sürekli kullanılıyor?

Özışık ''ama sonradan baktık ki çok saçma sapan bir şey çıktı. Ali Babacan’la ilgili FETÖ soruşturması…Yani bu ne kadar doğru bilmiyorum ama biri çıktı şikayette bulundu. Bu vaktinde bakanlık yaptığı dönemde FETÖ’cülere iltimas geçti diye…Bu nedir Allah aşkına…Meral Akşener’e FETÖ’cü, Ali Babacan’a FETÖ’ücü…Yarın Ahmet Davutoğlu çıkacak parti kurma aşamasına geldiği zaman FETÖ’cü…Bu silah niye böyle sürekli kullanılıyor’’ sorusuna Küçük şöyle yanıt verdi:

FETÖ'cü söylemi karşı tarafın işine yarayacak bir söylem

Bu İmamoğlu’na da yapıldı. FETÖ’cü imaları filan…Şimdi bu tutmaz. Bu İmamoğlu’na yarayacak bir söylemdir. Eğer bir adam FETÖ’cüyse elde delil varsa Cumhuriyet Başsavcılıklarının o kişi hakkında işlem yapması lazım. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve diğer isimler için de geçerli…17-25 Aralık döneminde Ahmet Davutoğlu’nun çok sert söylemleri oldu.

Abdullah Gül ve Ali Babacan yanlış sınav verdi

Hakkını teslim etmek gerekir. Ancak ben Ali Babacan ve Abdullah Gül’den hiçbir şey duymadım.Orda Abdullah Gül ve Ali Babacan yanlış sınav verdi. Tayyip Bey ve ailesine bu kadar sert saldırılırken, telefonları dinlenip yayınlanırken orda Gül ve Babacan bir açıklama yapsalar birçok şeyi erken bitirebilirdik.

Dava açan AK Parti’ye içeriden kötülük yapmak isteyen biri

Ali Babacan’a FETÖ’cü demek Abdullah Gül’e FETÖ’cü demek… Bak iyi sınav vermediler demek ayrı bir şey FETÖ’cü demek ayrı bir şey. Hele hele şu Ali Babacan işi eğer biri buna FETÖ dosyası açtıysa bu kripo FETÖ’cüdür bence açanı ve AK Parti’ye içeriden kötülük yapmak isteyen bir kişi bu. Böyle bir soruşturma inşallah yalandır.

AK Parti’yi zayıflatmak için kasıtlı yapıyorlar

Bir şey de çıkacağını sanmıyorum ama FETÖ’cü demek davaları açmak bilmem ne. Bu kesin AK Parti düşmanı AK Parti’yi zayıflatmak için kasıtlı yapıyordur. Çünkü böyle bir hareket Ali Babacan’a yarar. Ali Babacan böyle bir şey yaptırıyor. Asla öyle bir şey demem ama bunu yaptırdığın zaman Ali Babacan bundan karlı çıkacaktır. O yüzden bu işleri Cumhuriyet Savcılıkları gelip boştur deyip atmları lazım.