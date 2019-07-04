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Mahkeme Türkiye'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti

Mahkeme Türkiye'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti

TMSF'nin Cem Uzan'ın ÇEAŞ ve Kepez'e ait hisse senetlerine el koymak için açtığı davayı, Paris Temyiz mahkemesi reddetti. Mahkeme, TMSF'nin Uzan'a 10 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı bir dava daha kazandı. TMSF'nin, Uzan'ın ÇEAŞ ve Kepez'e ait hisse senetlerine el koymak için Eylül 2018 tarihinde açtığı davayı Paris Temyiz Mahkemesi, "Uzan'ın evine izinsiz girildiği" gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, ayrıca TMSF'nin Uzan'a 10 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

İlk el koyma 2017 Ağustos'ta gerçekleşti

TMSF'nin Uzan'ın avukatı Matthias Pujos'un 2,1 milyar euroluk değerde olduğunu belirttiği hisse senetlerine ilk el koyma girişimi 2017'nin Ağustos ayında gerçekleşti. Bu girişim Fransız mahkemesi tarafından hukuksuz bulunmuştu.

'Uzan'la masaya oturma zamanı geldi'

Avukat Pujos, bu kararla bir kez daha TMSF'nin Fransa'daki girişimlerinin "yasal olmadığının" ortaya çıktığını belirtti. Pujos, "Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin bu konuları konuşmak için Uzan'la masaya oturmasının zamanı geldi." dedi.

Pujos daha önceki açıklamalarında, "Cem Uzan, Türk devleti ile anlaştığı taktirde, tabii ki en kısa zamanda kendi ülkesine yeniden hizmet etmek için hazır" açıklamasında bulunmuştu.

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