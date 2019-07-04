Monchi'den Fatih Terim'i üzecek Banega sözleri

Sevilla sportif direktörü Monchi, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Banega ile ilgili olarak "Banega hiçbir zaman satılık olmadı ve takımdan ayrılmayı düşünmüyor." dedi.

Galatasaray'ın peşinde olduğu hatta anlaştığı iddia edilen Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega için sportif direktör Monchi'den açıklama geldi.

Monchi, Banega'nın geleceğiyle ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı;

"Banega kadronun önemli bir parçası. Onunla konuştum, muhteşem bir motivasyona ulaşmış. Takımda kalma konusunda kararlı olduğunu gördüm.

''Kendisi hiçbir zaman satış listesinde olmadı''

Banega'nın bedavaya gideceğini veya onu satamayacağımızı asla düşünmedim. Zaten kendisi hiçbir zaman satış listesinde olmadı. Ever, önümüzdeki sezona ait projenin temel parçalarından biri.''

Terim'in planları altüst oldu

Banega transferi için olumsuz konuşan Monchi, Fatih Terim'in planlarını altüst edecek gibi. Bundan sonra Fatih Terim, kadro planlamasında alternatif oyunculara yönelmek zorunda kalacak.