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Gaziantep'te yatağını toplarken canından oldu

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te yatağını toplarken canından oldu

GAZİANTEP'de yatağını toplamak isterken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Gaziantep'te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti. 

Olay, Gaziantep 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, damda yatan ve sabah kalkıp yatağını toplamaya çalışan 80 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybedip düştü. Yakınları Kurt’u hareketsiz şekilde damda görünce hemen 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kurt’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

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