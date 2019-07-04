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Tekirdağ'da mahalleye bırakılan tabut büyük korkuya neden oldu

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da gece yarısı yol ortasında tabut gören vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut vatandaşı korkuttu. 

Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. 

Camideki gasilhaneden alınmış 
Olayla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Gece yarısı saat 03.00 sıralarında bir ara sokakta yolu kapatmış vaziyette bir tane boş tabut görülmüş. Vatandaşımız jandarmaya bildirmiş. Yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne Camisi'ne ait gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı. Kimin yaptığını henüz bilmiyoruz" dedi. 

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