HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den BM ve İsviçre'ye skandal sözleşme için protesto notası!

Türkiye'den BM ve İsviçre'ye skandal sözleşme için protesto notası!

Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'nın da sert bir dille tepki gösterdiği BM'de YPG ile eylem planı sözleşmesine tepkiler sürmeye devam ediyor.

Protesto notası verildi

Bu doğrultuda Türkiye bir adım daha ileri giderek, YPG/PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi. 

Ne olmuştu?

BM Temsilcisi, Suriye Demokratik Güçleri adı altında PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin ile sözde "eylem planı" imzalamıştı. BM ile YPG/PKK'nın imzaladığı skandal eylem planı, BM Cenevre Ofisi'nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bilgisi dahilinde ve gizlice olmuştu.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan BM'ye sert tepki: En hafif ifadeyle skandal! BM'de YPG skandalı! Resmi törenle imzaladılar!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ve Trump görüşmesinde ilginç detay bu karede ortaya çıktı!
Erdoğan ve Trump görüşmesinde ilginç detay bu karede ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı!
Okechukwu Azubuike Medipol Başakşehir'de
Okechukwu Azubuike Medipol Başakşehir'de
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!
Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi
Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi
Darbe emrini Gülen'den aldığını eşine itiraf eden albay yurt dışına kaçtı
Darbe emrini Gülen'den aldığını eşine itiraf eden albay yurt dışına kaçtı
ÖNCEKİ HABERLER
Tapu Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi
Tapu Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi
Temmuz 2019 Terazi Burcu Yorumu Hande Kazanova Tutulma kariyer alanlarınızda
Temmuz 2019 Terazi Burcu Yorumu Hande Kazanova Tutulma kariyer alanlarınızda
Lark kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Lark kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
PUBG Mobil turnuvası başlıyor İşte Türkiye'de katılmanız için yapmanız gerekenler
PUBG Mobil turnuvası başlıyor İşte Türkiye'de katılmanız için yapmanız gerekenler
Monte Carlo kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Monte Carlo kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Yorumlar 4 yorum