Türkiye'den BM ve İsviçre'ye skandal sözleşme için protesto notası!

Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'nın da sert bir dille tepki gösterdiği BM'de YPG ile eylem planı sözleşmesine tepkiler sürmeye devam ediyor.

Protesto notası verildi

Bu doğrultuda Türkiye bir adım daha ileri giderek, YPG/PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.