Türkiye'den BM ve İsviçre'ye skandal sözleşme için protesto notası!

Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'nın da sert bir dille tepki gösterdiği BM'de YPG ile eylem planı sözleşmesine tepkiler sürmeye devam ediyor.
Protesto notası verildi
Bu doğrultuda Türkiye bir adım daha ileri giderek, YPG/PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.
Ne olmuştu?
BM Temsilcisi, Suriye Demokratik Güçleri adı altında PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin ile sözde "eylem planı" imzalamıştı. BM ile YPG/PKK'nın imzaladığı skandal eylem planı, BM Cenevre Ofisi'nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bilgisi dahilinde ve gizlice olmuştu.