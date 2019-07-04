Yemeksepeti Banabi uygulaması ne işe yarar? Ankara'da da hizmete açıldı

Market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, İstanbul ve İzmir'in ardından Ankara'da da hizmet vermeye başladı. Üçüncü ayında üç ilde faaliyete giren Yemeksepeti Banabi, yıl sonuna kadar toplamda 10 ilde hizmet vermeyi hedefliyor.

Türkiye'de hizmet veren çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti’nin yeni girişimi olan çevrimiçi market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin ilk olarak Nisan 2019’da İstanbulluların hizmetine sunduğu yeni girişimi Banabi, İzmir'in ardından Ankara'da da hizmet vermeye başladı.

Hangi illere gelecek

İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Banabi’nin hizmette olacağı iller; Bursa, Antalya, Eskişehir, Trabzon, Konya, Denizli, Kocaeli.

İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara'da da uygun fiyat avantajı ile alışveriş yapma fırsatı sunan BanaBi'de kullanıcılar, gerçekleştirecek birçok kampanya ile hesaplı alışveriş imkanından yararlanabilecek.