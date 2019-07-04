İmamoğlu'ndan üst düzey atamalar! İGDAŞ'ın başına ünlü CEO'yu getiriyor!

SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ'nin eski CEO'su Mutluay Doğan'ın İGDAŞ'ın başına getirileceği kulislerde konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca birlikte yakın mesai yapacağı üst düzey yöneticileri tek tek atamaya başladı. Belediyenin denetimindeki bazı şirketlere atanacak üst düzey yönetici adaylarıyla da temas ve bu adaylar nezdinde nabız yoklama süreci de devam ediyor. Bunlardan biri de kısaca İGDAŞ olarak bilinen, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ.

SOCAR'ın eski CEO'su getirilecek

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ankara'da enerji kulislerinde İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yapılacak atamayla ilgili özel sektörden enerji profesyoneli bir yöneticinin adı konuşuluyor. SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ'nin eski CEO'su Mutluay Doğan'ın İGDAŞ'ın başına getirileceği belirtiliyor.