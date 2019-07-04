HABER /  POLİTİKA

İmamoğlu'ndan üst düzey atamalar! İGDAŞ'ın başına ünlü CEO'yu getiriyor!

İmamoğlu'ndan üst düzey atamalar! İGDAŞ'ın başına ünlü CEO'yu getiriyor!

SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ'nin eski CEO'su Mutluay Doğan'ın İGDAŞ'ın başına getirileceği kulislerde konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca birlikte yakın mesai yapacağı üst düzey yöneticileri tek tek atamaya başladı. Belediyenin denetimindeki bazı şirketlere atanacak üst düzey yönetici adaylarıyla da temas ve bu adaylar nezdinde nabız yoklama süreci de devam ediyor. Bunlardan biri de kısaca İGDAŞ olarak bilinen, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ.

SOCAR'ın eski CEO'su getirilecek

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ankara'da enerji kulislerinde İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yapılacak atamayla ilgili özel sektörden enerji profesyoneli bir yöneticinin adı konuşuluyor. SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ'nin eski CEO'su Mutluay Doğan'ın İGDAŞ'ın başına getirileceği belirtiliyor.

Nerelerde çalıştı?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olan Doğan, SOCAR öncesinde POAŞ'ta bir süre üst yönetici olarak görev yapmıştı. Doğan'a yakın kaynaklar, Doğan'ın halen İstanbul dışında olduğunu belirterek, birkaç hafta sonra İstanbul'a döneceğini söyledi. Kaynaklar, Doğan'ın İGDAŞ'a atanmasına ilişkin kulis bilgisi hakkında yorum yapmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Foto Galeri Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Putin Şoygu'ya facianın hesabını sordu
Putin Şoygu'ya facianın hesabını sordu
Medipol Başakşehir'den Eto'o' bombası!
Medipol Başakşehir'den Eto'o' bombası!
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'yi şoke eden rest
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'yi şoke eden rest
Bartholomeos'un ziyareti sonrası İmamoğlu'ndan önemli açıklama
Bartholomeos'un ziyareti sonrası İmamoğlu'ndan önemli açıklama
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya kesintileri ile ilgili konuştu
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya kesintileri ile ilgili konuştu
Çalışma Bakanı Selçuk müjdeli haberi verdi 20 bin kişi merkezi kura ile yerleştirilecek
Çalışma Bakanı Selçuk müjdeli haberi verdi 20 bin kişi merkezi kura ile yerleştirilecek
ÖNCEKİ HABERLER
50'lik rakı kaç para oldu alkol zammı sonrası güncel fiyat
50'lik rakı kaç para oldu alkol zammı sonrası güncel fiyat
Monte Carlo kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Monte Carlo kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Muratti kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Muratti kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Camel kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Camel kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Başakşehir'in altyapısı Nedim Yiğit'e emanet
Başakşehir'in altyapısı Nedim Yiğit'e emanet
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Ünlü hava yolu şirketi Cathay Pasific'e veri ihlali gerekçesiyle ceza kesildi
Ünlü hava yolu şirketi Cathay Pasific'e veri ihlali gerekçesiyle ceza kesildi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar 2 yorum