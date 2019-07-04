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Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya kesintileri ile ilgili konuştu

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya kesintileri ile ilgili konuştu

Dün meydana gelen Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

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