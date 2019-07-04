Aman dikkat! Deodorant kutuları bomba gibi patlayabilir

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıcak havada otomobilde bırakılan deodorant kutusu patlayarak aracın camını kırdı.

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü ilçede, Yeşil Mahalle'deki evinin önüne otomobilini park eden Zafer Sarıoğlu, bir süre sonra büyük bir gürültü duyduğu aracının yanına geldi. Sarıoğlu, araçtaki deodorant kutusunun patlayarak arka camı kırdığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Zafer Sarıoğlu, deodorantı otomobilde unuttuğunu belirterek, "Kutu hava sıcaklığının etkisiyle bomba gibi patladı. Araç kullanan vatandaşlarımız bu konuda çok dikkat etsin" dedi.

Uzmanlar uyarıyor: Aracınızda bırakmayın

Uzmanlar araç sürücülerini sıcak yaz aylarında araçlarında plastik veya cam şişe bırakmamaları konusunda uyarıyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yaz aylarında 22-35 derecede ve güneşin altında bırakılan bir aracın iç sıcaklığının bir saat içinde 44-55 dereceye kadar ulaştığı görüldü.

Böyle sıcaklığa ulaştığında aracın içinde unutulan plastik şişe, cam şişe, deodorant veya kapalı alüminyum içecek kutuları felakete yol açabilir. Su şişesi büyüteç görevi görerek, güneş ışınlarını 120 derecelik bir sıcaklıkla aracınızın içine yansıtıp yangın çıkmasına sebep olabiliyor.