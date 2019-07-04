Fatih Altaylı "Bakın yemin ediyorum" diyerek bombayı patlattı

Yeni yazısında çakarlı makam arabaları tartışmalarını değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kamu yöneticilerinin makam veya hizmet aracını kurumla iş yapan şirketlerden istediklerini öne sürdü.

Habertürk'te "Kamuda araç tezgahı" başlığıyla yayımlanan yazınıda Fatih Altaylı, kamu kuruluşlarında makam araçlarının tahsisi konusunda başka bir yöntemin kullanılmaya başlandığını yazdı.

"Benim dediklerim izi tozu olmayan cinsten"

Altaylı, yazısında " Uzun dönem kiralamalardan söz etmiyorum, onların kamu kurumu ile en azından bir sözleşmesi, bir izi olur. Benim dediklerim izi tozu olmayan cinsten" ifadesini kullandı.

"5 otomobillik konvoyla..."

Bakın yemin ediyorum, ben çok da uzakta bir yerde değil İstanbul’dan Ankara’ya 5 otomobillik konvoyla giden medya yöneticisi gördüm.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Aldığınız ihalenin boyutuna göre sizden talep edilenler arasına “otomobiller” de sıkıştırılıveriyor. Diyelim ki, 20 milyonluk bir iş yapıyorsunuz. Talep geliyor belediyeden, “Bize bir 4 serisi BMW, bir E serisi Mercedes”. İş 100 milyonluk mu? O zaman S serisi Mercedes. Üç de Renault Megane. Yanına da iki Clio. Hatta bazen “Üzerlerinde taşıtmatik de olsun” talebi geliyor. Belediye ya da hangi kamu kurumu ise... İş yapılan bankadan istenenler ise zaten ayrı bir fasıl. Belediyenin ya da kamu kurumunun üzerinde otomobil görünüyor mu? Görünmüyor. Belediye ya da kamu kurumu yöneticisi o otomobili kullanıyor mu? Kullanıyor"

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...

Tüm yazarlar sayfasına geçmek için linki tıklayınız...