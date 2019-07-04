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Benzinde dolar indirimi bekleniyor

Benzinde dolar indirimi bekleniyor

Hafta başında yapılan 27 kuruşluk zam ardından dolar kuru düştü. Benzinin ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara geriledi. Bu gerilemenin 11-12 kuruşluk indirim olarak bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. 

Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

Ancak, son birkaç gündür uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Dolar kuru da düşüyor. Kur, 5 TL 60 kuruşu gördü.

Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine, hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.

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