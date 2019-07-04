Kızının sevgilisine öldürtmeye çalıştığı baba: Kafama dayadıkları silah ateş almadı

BAYRAMPAŞA'da, kızının azmettirdiği sevgilisi tarafından yatağında bıçaklanan baba, "Kafama dayadıkları silah ateş almadı" ifadelerini kullandı.

Ölümden dönen adam ifadesinde, "Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Kafama dayadıkları silah ateş almadı." diye konuştu.

"Ateş etti ancak silah patlamadı"

Ölümden dönen ve daha önceden de gırtlak kanseri tedavisi gören Recai Ümüzer, o anları şöyle anlattı: Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Cihan da kafama tabanca dayadı. Direnince Abdülkadir bıçaklamaya başladı. Ateş etti ancak silah patlamadı. Ellerindeki bıçağı alarak kendimi savunmaya başladım.