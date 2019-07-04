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Kızının sevgilisine öldürtmeye çalıştığı baba: Kafama dayadıkları silah ateş almadı

Kızının sevgilisine öldürtmeye çalıştığı baba: Kafama dayadıkları silah ateş almadı

BAYRAMPAŞA'da, kızının azmettirdiği sevgilisi tarafından yatağında bıçaklanan baba, "Kafama dayadıkları silah ateş almadı" ifadelerini kullandı.

Ölümden dönen adam ifadesinde, "Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Kafama dayadıkları silah ateş almadı." diye konuştu.

"Ateş etti ancak silah patlamadı"

Ölümden dönen ve daha önceden de gırtlak kanseri tedavisi gören Recai Ümüzer, o anları şöyle anlattı: Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Cihan da kafama tabanca dayadı. Direnince Abdülkadir bıçaklamaya başladı. Ateş etti ancak silah patlamadı. Ellerindeki bıçağı alarak kendimi savunmaya başladım.

Ne olmuştu?

İstanbul Bayrampaşa'da, Recai Ü.'nün kızı N.Z.Ü'yle arasının iyi olmadığı ve genç kızın babasından kurtulmak istediği, bu nedenle erkek arkadaşı Abdülkadir Y. ile babasını öldürme konusunda plan yaptığı tespit edildi. Planın eve hırsızlık amacıyla girecek olan Abdülkadir Y.'nin evdeki uyuşturucuyu ve silahları aldıktan sonra yaşanacak arbedede baba Recai Ü.'yü öldürmek üzere kurgulandığı ortaya çıktı. Plan kapsamında Abdulkadir Yavuz ve Cihan Bedir, hırsız gibi girdikleri evde Recai Ümüzer'i bıçaklayıp kaçtı. Elleri yüzleri kan içindeki zanlılar mahalle bekçilerine yakalandı. Akşam'ın haberine göre, dedektifler, N.Z.Ü.'nün (16) babasını öldürmesi için sevgilisi Yavuz ile yakın arkadaşı Bedir'i azmettirdiğini belirledi. Evdeki 1.9 kilogram esrar, 2 silah ve paraları alıp kaçmayı planlayan 3 zanlı tutuklandı.

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