MHP'li Başkan Çiftçi talimatı verdi! Çayeli Belediyesi girişine T.C. ibaresi eklendi

MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, 2013'te tabelalardan kaldırılan T.C. ibaresini belediye binasının girişindeki tabelaya yeniden ekledi.

MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, Rize Çayeli'nde 31 Mart seçimlerini yüzde 49,66 oy ile kazandı. 4 Nisan'da göreve başlayan Çiftçi, kaldırılan T.C. ibaresinin tekrar belediye tabelasına eklenmesi için talimat verdi. Çiftçi'nin talimatı üzerine AK Parti'nin isteğiyle kaldırılan T.C. ibaresi bugün tabelaya eklendi.

Belediyeye dolmuşla gidip geliyor

Çiftçi, evinden belediyeye makam aracı yerine bindiği dolmuşla gidip geliyor. Çiftçi, "Belediye başkanının dolmuşla seyahat etmesi sıra dışı bir şey değil ancak seçilmiş insanların lüks ve şatafatlı hayatlar yaşamasına alıştırıldık, bizim yaptığımız ilginç geliyor" demişti.