Trabzonspor'da gündem Marcus Berg ve Gary Cahill

Trabzonspor, Chelsea ile sözleşmesi biten stoper Gary Cahill ile İsveçli golcü Marcus Berg’i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İngiliz ekiplerinden Chelsea ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki stoper Gary Cahill, menajerler aracılığıyla bordo- mavililere önerildi.

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; İngiliz futbolcu, Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakarken ciddi rakamsal farklılıklar olduğu öğrenildi. Forvet oyuncusu Marcus Berg ile temaslar devam ediyor.

Al-Ain ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki İsveçli golcü, ilk görüşmede bordo-mavililerden 2 milyon Euro ve imza parası talep etmiş ancak indirime gitmişti. Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro'luk teklifini reddeden oyuncuya Olympiakos'tan 1.5 milyon Euro'luk bir öneri geldi.