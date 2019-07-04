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Göztepe sezon hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı
Göztepe sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe sezon hazırlıklarına başladı. 

Sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde 2019/2020 sezonunun ilk idmanını Teknik Direktör Tamer Tuna idaresinde gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımda izinli olan Alpaslan, Poko, Beto, Berkan, Borges, Gassama, Ghilas ve Reis ilk çalışmada yer almazken, İzmir ekibinin kadrosuna dahil ettiği Murat Paluli ile Veli Çetin ise yeni takımlarıyla ilk idmanlarına çıktı. 14 Temmuz’a kadar çalışmalarına İzmir’de devam edecek olan Göztepe, 16-26 Temmuz ve 29 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Bolu’da kampa girecek. 

Transferler çok heyecanlı 
Göztepe’nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği iki isim Murat Paluli ve Veli Çetin yeni takımlarıyla ilk idmanlarına çıktı. Göztepe’den teklif gelince bir an bile tereddüt etmeden kabul ettiğini söyleyen Murat, “Her iki tarafa da hayırlı olsun. Birçok teklif vardı ancak Göztepe’den teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah taraftarlarımıza ve camiaya yararlı olurum. Burada olan futbol tutkusu da buraya gelmemde çok etkili oldu” dedi. Murat ayrıca forma savaşında Gassama ile iyi bir rekabete gireceklerini sözlerine ekledi. 

"Takımıma yarar sağlamak istiyorum"
Sarı-kırmızılı takımın Menemenspor’dan transfer ettiği Veli de elinden geleni yapacağını belirterek, “Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Elimden gelenin fazlasını yapıp takımıma yarar sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı. 

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