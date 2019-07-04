İdari yargı hakimlik sınavında usulsüzlük iddiası! 29 gözaltı kararı

İdari yargı hakimlik sınavında usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 29 kişi için gözaltı kararı verildi.
2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği aday sınavı soruşturmasında 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis Koleji Giriş Sınavı
Öte yandan 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
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