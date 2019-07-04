Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Trakya ile Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olması beklenmezken, hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - Sayfa 1

Ülkemiz geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - Sayfa 2

Öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - Sayfa 3

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - Sayfa 4

İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...

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