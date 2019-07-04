HABER /  DÜNYA

Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit dikkat et İran

Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit dikkat et İran

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini geçmesi ile ilgili açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söylemesi ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı.

Zenginleştirilmiş uranyum limitini ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran az önce yeni bir uyarı yayınladı. Ruhani, 'Yeni bir Nükleer Anlaşma yoksa uranyumu istedikleri miktarda zenginleştireceklerini' söylüyor. Tehditlerine dikkat et İran. Tehditleriniz size geri dönebilir " ifadelerine yer verdi.

İran neden böyle bir atım attı?

BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor. 

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

ABD anlaşmadan çekilmiş ve yaptırıma başlamıştı

İran, nükleer anlaşma metninde, "Yaptırımların geri getirilmesi halinde ya da taraflardan birinin anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmediği durumda İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen durdurabileceğini" ifade eden 26 ve 36'ncı maddeyi esas aldığını belirtiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Alkollü sürücü yol ortasında sızdı ne yaptılarsa uyandıramadılar
Alkollü sürücü yol ortasında sızdı ne yaptılarsa uyandıramadılar
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci finalist belli oldu
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci finalist belli oldu
Erdoğan'dan BM'ye sert tepki: En hafif ifadeyle skandal!
Erdoğan'dan BM'ye sert tepki: En hafif ifadeyle skandal!
Trump'tan tehdit: Dikkatli ol İran!
Trump'tan tehdit: Dikkatli ol İran!
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
Bursa'da cani baba dehşet saçtı
Bursa'da cani baba dehşet saçtı
ÖNCEKİ HABERLER
Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi
Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi
İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!
İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!
Şube müdürü maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
Şube müdürü maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün
İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün
Joao Felix 126 milyon euroya Atletico Madrid'de
Joao Felix 126 milyon euroya Atletico Madrid'de
İstanbul Otogarı'nda helikopter destekli operasyon
İstanbul Otogarı'nda helikopter destekli operasyon
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız
Aşure günü ne zaman başlıyor 2019 hangi ayda?
Aşure günü ne zaman başlıyor 2019 hangi ayda?
Yorumlar