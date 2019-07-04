Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit dikkat et İran

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini geçmesi ile ilgili açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söylemesi ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı.

Zenginleştirilmiş uranyum limitini ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran az önce yeni bir uyarı yayınladı. Ruhani, 'Yeni bir Nükleer Anlaşma yoksa uranyumu istedikleri miktarda zenginleştireceklerini' söylüyor. Tehditlerine dikkat et İran. Tehditleriniz size geri dönebilir " ifadelerine yer verdi.

İran neden böyle bir atım attı?

BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

ABD anlaşmadan çekilmiş ve yaptırıma başlamıştı

İran, nükleer anlaşma metninde, "Yaptırımların geri getirilmesi halinde ya da taraflardan birinin anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmediği durumda İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen durdurabileceğini" ifade eden 26 ve 36'ncı maddeyi esas aldığını belirtiyor.