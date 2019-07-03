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Joao Felix 126 milyon euroya Atletico Madrid'de

Joao Felix 126 milyon euroya Atletico Madrid'de

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i 126 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Portekiz'in Benfica takımında oynayan 19 yaşındaki Portekizli forvet Joao Felix'i transfer ettiğini açıkladı.

Atletico Madrid Kulübü, Joao Felix'in transferini dünyaya duyurmak için ilginç bir yöntem seçerek, Madrid'in ünlü Prado Müzesi'nin görüntülerini kullandı.

İspanyol kulübün resmi internet sayfasında, kırmızı beyaz Atletico Madrid tişörtüyle Prado Müzesi'ni dolaşan, Velazquez ve Goya gibi ünlü İspanyol ressamların tablolarına bakan Felix için 'tam yetenek' ifadesi kullanıldı.

Atletico Madrid Kulübü, geçen hafta Joao Felix'in serbest kalma bedeli olan 126 milyon avroyu Benfica'ya teklif ettiğini duyurmuştu.

Portekizli genç futbolcu Felix, Atletico Madrid kulüp tarihinin şimdiye kadarki en pahalı futbolcusu oldu. 

Benfica formasıyla geçen sezon 43 maça çıkan Felix, 20 gol ve 11 asist istatistiğiyle oynamıştı. 

Felix'in Atletico Madrid'e transfer olmasıyla birlikte Antoine Griezmann'ın serbest kalma bedeli olan 120 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'den ayrılarak, Barcelona'ya transfer olmasının da önü açılmış oldu.

İspanyol basını, Barcelona'nın 11 Temmuz'da Griezmann'ı basına tanıtmaya hazırlandığını iddia ediyor. 

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