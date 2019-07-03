HABER /  DÜNYA

Japonya'da perşembe gününe kadar 1 milyon kişi tahliye edilecek

Anadolu Ajansı
Japonya'da perşembe gününe kadar 1 milyon kişi tahliye edilecek

Japonya’da yoğun yağış beklentisi sebebiyle yetkililer, Perşembe gününe kadar 1 milyon kişinin tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

​Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya’nın güneyinde bulunan, yaklaşık 13 milyon insanın yaşadığı Kyushu Adası’nda Perşembe gününe kadar şiddetli yağışların beklendiğini ve bölgede toprak kayması ve sel riskinin olduğunu belirtti.

Hükümet yetkililerinin açıklamasında, hafta başında bir kadının heyelan nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca Çarşamba günü yapılan bakanlık toplantısından sonra Japonya Başbakanı Şinzo Abe, acil durum müdahalesine destek için 14 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan UEFA ve transfer açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan UEFA ve transfer açıklaması
Göçmenleri İstanbul diye Kırıkkale'de bir köyde bıraktılar
Göçmenleri İstanbul diye Kırıkkale'de bir köyde bıraktılar
Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası
Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
Galatasaray'da bir transfer daha yolda
Galatasaray'da bir transfer daha yolda
Trabzonspor transfere doymuyor
Trabzonspor transfere doymuyor
ÖNCEKİ HABERLER
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Erdoğan: Hepsi aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir
Erdoğan: Hepsi aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir
15 Temmuz resmi tatil mi hangi güne denk geliyor 2019 tatillleri
15 Temmuz resmi tatil mi hangi güne denk geliyor 2019 tatillleri
İstanbul'da bir kişi ehliyet sınavına arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı
İstanbul'da bir kişi ehliyet sınavına arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı
Hamilelik pilatesi nedir bebeği nasıl etkiler?
Hamilelik pilatesi nedir bebeği nasıl etkiler?
Aşure günü ne zaman başlıyor 2019 hangi ayda?
Aşure günü ne zaman başlıyor 2019 hangi ayda?
AP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklama
AP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklama
Müsteşar maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
Müsteşar maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
Yorumlar