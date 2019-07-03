Erdoğan: Hepsi aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir

ANKARA’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz sadece adaletin peşindeyiz. İster DEAŞ'lı, ister PKK'lı olsun insan kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü olsun isterse Neonazi terörü olsun eli kanlı katillerin bizi çekmek isteyen tuzağa asla düşmeyeceğiz. Bunların hepsi aynı bataklıkta beslenen parazitlerdir, aynı madalyonun diğer yüzleridir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuştu.

"Tarih boyunca yaşadığımız sayısız acıya, zulüm ve ihanete rağmen hiçbir zaman kin, nefret, ayrımcılık, ötekileştirme hakir görme yanlışına asla düşmedik" diyen Erdoğan, "Biz sadece adaletin peşindeyiz. İster DEAŞ'lı, ister PKK'lı olsun insan kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü olsun isterse Neonazi terörü olsun eli kanlı katillerin bizi çekmek isteyen tuzağa asla düşmeyeceğiz. Bunların hepsi aynı bataklıkta beslenen parazitlerdir, aynı madalyonun diğer yüzleridir" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye bursları vasıtasıyla ülkemizde eğitim öğretim gören mezunların sayısı yaklaşık 150 bin civarındadır. Uluslararası öğrenci projesinin çeyrek asır önce temellerini atan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Son 7 yıldır Türkiye Bursları adı altında yürütülen bu hayırlı işte adı geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 147 bin başvurunun olması, atılan hayırlı adımın dalga dalga büyüyerek amacına ulaştığını gösteriyor. Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, Somali, Myammar gibi yerlerden gelmesi programının asli gayesine ulaşmasının işareti olarak görüyorum.

"YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum"

Ülkemizde 182 ülkeden 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak şekilde kapasitelerini geliştirmeleri için gayret göstermelerini bekliyorum. Hedefimiz 2023 yılında bu sayıyı 200 bine çıkarmaktır. Bu toprakları inşallah yeniden en ön sıralara çıkaracağız. G-20 zirvesinde Japonya'daydık. Japonya'da 800 üniversite var. 80 tanesi kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Ta kreşten alıp, ilk, orta, lise ve ardından da üniversite olmak suretiyle çok farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bu yapının bizim önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum, çalışmanı bu şekilde yap. Lise yıllarımızda ülkemizde de kız liselerinden tutun erkek liselerine varıncaya kadar bunların hepsi yok muydu? Vardı. Sonra bunları karıştırdılar.

"Kardeşlik son nefese kadar devam edecek bir muhabbettir"

Burada mezun olan öğrencileri takip etmek lazım. Burayla ilişkilerinin devamını sağlamak. Yoksa bunun hiçbir hayırı olmaz. Çünkü biz sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz. Böyle görmek istiyoruz. Halen 22 ayrı ülkede 23 mezunlar derneğimiz bulunuyor. Mezunlarımızın bulunduğu her ülkede böyle bir kontak noktasının olması şarttır. Mezunlarımız kendi ülkelerinde veya hayatlarını devam ettirdikleri her yerde Türkiye'nin daima yanlarında olacağından şüphe duymasınlar. Sizler artık bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kardeşin kardeş üzerindeki hakkı bunu gerektirir. Bizim kültürümüzde kardeşlik mekanla ve zamanla sınırlı değildir. Kardeşlik son nefese kadar devam edecek bir muhabbettir, bağdır, hukuktur.

"Adaletin hakim olduğu küresel bir dünya inşa etmeliyiz"

Nerede yaşarsanız yaşayın, ne iş yaparsanız yapın, bu ülke ile ve birbirinizle olan temasınızı asla koparmayın. En önemlisi sizlerin ortak dilidir. Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte çalışmalıyız. Avrupa'da 6 milyonun üzerinde Türkiye kökenli insanımız yaşıyor. Hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. İletişim teknolojisinin baş döndürücü hızla ilerlediği, dünyanın devasa bir köye dönüştüğü enformasyonun tam ortasındayız. Algıların olguların yerine geçtiği, dijital savaşların cephe savaşlarından çok daha yıkımı getirdiği bir dönemdeyiz. Elbette tarihi geriye saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen bu gelişmeleri kendi değerlerimiz ve ilkemiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır.

"Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık ülkemizi ileriye taşıdık"

Tarihimizden güç alarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz. yeni dünya ile başa çıkabilecek yöntemler geliştirmeliyiz. Bunu sizlerin geleceği için de yapmak zorundayız. Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık. Siyaset, ticaret, eğitim, sağlık, teknoloji, savunma alanlarında ülkemizi ileriye taşıdık. Şayet bugün pasaportu itibar gören, bölgesinde ve dünyada kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa hiç şüphesiz son dönemde attığımız adımların neticesidir. Bugün, 'Dünya beşten büyüktür' diyebilen bir Türkiye varsa katettiğimiz mesafenin öz güveni sayesindedir. Haksızlık, hukuksuzluk karşısında sesini yükselten Türkiye bizim dönemimizde yakalanılan başarının neticesidir.

"Bunların hepsi aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir"

Asırlardır adalet, barış, insanlığın huzuru ve esenliği tesis etmiş bir milletin misafirleri olarak sizler buradasınız. Tarih boyunca yaşadığımız sayısız acıya, zulüm ve ihanete rağmen hiçbir zaman kin, nefret, ayrımcılık, ötekileştirme hakir görme yanlışına asla düşmedik. Vatanımızı korurken de, yurt dışında terörle mücadele ederken de dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın zulümlere tepkimizi koyarken asla intikam alma anlayışıyla hareket etmedik. Biz sadece adaletin peşindeyiz. İster DEAŞ'lı, ister PKK'lı olsun insan kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü olsun isterse Neonazi terörü olsun eli kanlı katillerin bizi çekmek isteyen tuzağa asla düşmeyeceğiz. Bunların hepsi aynı bataklıkta beslenen parazitlerdir, aynı madalyonun diğer yüzleridir.

"Halkınıza şahsımın ve milletimin selamlarını iletiyorum"

Ülkelerinizde etkili kanaat önderi, rol model olacağınıza inandığım sizlerden bu değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmanızı istiyorum. Uluslararası öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Mezunlarımızın her birinde bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte başarılar diliyorum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde halkınıza şahsım ve milletimin selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığımıza, uluslararası öğrencilerimize yardımcı olan hocalarımıza teşekkür ediyorum, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."