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Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti! İşte hakkında bilinmeyenler

Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti! İşte hakkında bilinmeyenler

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı seçimlerinde Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli, yeni başkan seçildi.

Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.

AP Genel Kurul'unda sabahın erken saatlerinde 4 adayla başlayan oylamalarda, ikinci tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı.

İtalyan Antonio Tajani'den devralacak

Kurallar gereği birinci turda salt çoğunluğu sağlayamayan adaylar ikinci turda yarıştı. Sosyal Demokratların adayı Sassoli 345 oy aldı. Avrupa Yeşiller Partisinin adayı Alman Ska Keller 119, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solunun adayı İspanyol Sira Rego 43 ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri adayı Çekyalı Jan Zahradil 160 oyda kaldı.

Böylece 63 yaşındaki Sassoli, AP'nin başkanlığını, İtalyan Antonio Tajani'den devralacak. Eski gazeteci olan Sassoli, 1 Temmuz 2014'te AP Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti.

AB'nin diğer kurumları için de başkanlar seçildi

AB Konseyi Başkanlığı'na Belçika Başbakanı Charles Michel'i seçen liderler, en önemli pozisyonlardan biri olan AB Komisyonu Başkanlığı için ilk kez bir kadını aday göstererek Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in isminde uzlaşmıştı.

Liderler, AB Yüksek Temsilciği'ne İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı'na ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalmıştı.

AP Başkanı'nın görevleri neler?

AP Başkanı, Parlamentonun resmi temsilcisi olarak tüm çalışmaları yönetiyor, Genel Kurula başkanlık ediyor. Başkan aynı zamanda hukuki ve dış ilişkilerde AP'nin temsilcisi olarak görülüyor. AB bütçesine onay veren Başkan, AB kanunlarını, yürürlüğe girebilmesi için Konsey Başkanı ile imzalıyor.

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