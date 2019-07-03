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Antalya'da hayvanlara eziyet etti öyle bir ceza aldı ki

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da hayvanlara eziyet etti öyle bir ceza aldı ki

ANTALYA'da bir avukat hayvanlara eziyet ettiği için şikayetçi olduğu komşusuyla uzlaşmaya gitti. Uzlaşma sonucunda komşusu 600 kilogram mamayı hayvanseverlere dağıttı. 

Antalya'da yaşayan avukat Seray Yörük hayvanlara eziyet ettiği için tartıştığı ve kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayetçi olduğu komşusuyla uzlaşmaya gitti. Yörük, uzlaşma sonunda komşusundan aldığı 600 kilogram kedi ve köpek mamasını hayvanseverlere dağıttı. 

Bir süre önce yaşadığı mahallede köpeklere eziyet ettiğini gördüğü komşusuyla tartışan Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyesi Avukat Seray Yörük, komşusu hakkında şikayetçi oldu. Açılan davada dosya uzlaşma birimine geldi. Seray Yörük, tüm hayvanseverler adına farkındalık oluşturmak için uzlaşma karşılığında komşusundan 15'er kilogramlık 20 paket köpek maması ve yine 15'er kilogramlık 20 paket kedi maması olmak üzere toplam 600 kilogramlık mama aldı. 

Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı
Amacının farkındalık oluşturmak ve dava sonunda hayvanlara fayda sağlamak olduğunu söyleyen Seray Yörük, "Yaşadıklarımı sosyal medyadan paylaştım ve mama ihtiyacı olanlara duyurdum. Baroya getirdiğim mamaları birkaç gün içinde isteyen hayvanseverlere dağıttım" dedi. 

"600 kilo mama karşılığında uzlaştım"
Yörük, aldığı mamaların fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Normalde böyle şeyleri paylaşmayı sevmem ama belki özendirici olur diye bunu paylaşmazsam olmazdı. Kendisinden şikayetçi olduğum şahıstan tamamı sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere toplam 600 kilo mama karşılığında uzlaştım. Hiçbir HAGB kararı bugün yaşadığım hazzı ve mutluluğu bana yaşatmayacaktı. İçinizde o kadar aç insan varken ...li cümleler kuran varsa, siz umarım insanlara yardımcı olursunuz, benim için önemli olan bir cana dokunmak deyip konuyu kapatıyorum.. Bugün günlerden güzellik olsun." 

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