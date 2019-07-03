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Galatasaray'da gündem Nikolay Komlichenko

Galatasaray'da gündem Nikolay Komlichenko

Forvet oyuncusu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Nikolay Komlichenko geldi.

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve son olarak Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Vedat Muriqi için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, golcü oyuncu için son olarak Çaykur Rizespor'a 3 Milyon 750 Bin Euro teklif etmişti. Ancak Rizespor yönetimi, bu bonservisi az bularak reddetmişti. 

Yeni aday Nikolay Komlichenko
Forvet oyuncusu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Nikolay Komlichenko geldi. Çekya ekibi Mlada Boleslav,  Komlichenko için en az 3 Milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Oyuncunun menajerinin Galatasaray'dan talebi ise yıllık 1.5 Milyon Euro.  24 yaşındaki Komlichenko, geride bıraktığımız sezonda Mlada Boleslav forması ile çıktığı 33 maçta 29 gol attı, 7 de asist yaptı

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