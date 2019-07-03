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Yozgat'ta ortakların kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı
Yozgat'ta ortakların kavgası kanlı bitti

Yozgat’ta bir fabrikada kardeşler ve yeğenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında fabrika sahipleri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada açılan ateş sonucunda M.Y., M.A.Y., H.Y., Y.Y. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan M.A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekipleri de inceleme başlattı. 

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