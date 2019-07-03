Fenerbahçe'de Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı? İşte ayrılığın perde arkası

Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yolların ayrılma kararının perde arkası ortaya çıktı.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlarken sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yolların ayrılma kararının perde arkası ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarları bu ayrılığın sebebini merak ederken, Deniz Sarıtaç'ın yerine A takımda tercümanlık görevine Görkem Ekal getirildi.

Whatsapp kavgası

FutbolArena'da yer alan habere göre; krizin başlangıcı geçtiğimiz sezonun başında yaşandı. Cocu'nun görevde olduğu zaman o dönem idari menajer Onur Başar ile whatsapp grubunda Deniz Sarıtaç arasında ayrışmazlık yaşandı.

Yaşanan rahatsızlığı Comolli'ye iletti

Onur Başar, Deniz Sarıtaç'ın sağlık kontrollerine gitmesini isterken, Deniz Sarıtaç ise kampta olması gerektiğini ve burada hocanın kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu gelişmenin ardından Onur Başar, Deniz Sarıtaç'a tepki gösterdi ve devamında Comolli ile görüşerek yaşanan anlaşmazlığı aktardı.

Yanal kalmasını istedi

Comolli, Onur Başar ile Deniz Sarıtaç arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında Deniz Sarıtaç'ı görevden almayı planlarken bu esnada teknik direktörlük görevine gelen Ersun Yanal, Deniz Sarıtaç'ın takımda kalmasını istedi. Ancak ligin bitimiyle birlikte artık tamamiyle kendi ekibini kurmak isteyen Comolli, yönetimle de görüştü ve devamında Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı.

Deniz Sarıtaç ayrılığı doğruladı

Deniz Sarıtaç, bugün bir paylaşım yaparak ayrılığı doğruladı.

"Bugün itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun iradesiyle, kulüpteki görevim sona erdi. Henüz öğrenciyken stajyer olarak kapısından girdiğim Fenerbahçe'de, gurur dolu 6 yıl geçirdim.

Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı tercümanlığı görevini yürüttüğüm süre zarfında her zaman elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Bu konuda vicdanım çok rahat bir şekilde ayrılıyorum. Kimsenin adamı olmadan, doğru bildiğim şekilde çalıştığım yere hizmet gayretiyle işimi yaptığımı düşünüyorum.

Her zaman profesyonel kalmaya, kimseyi kırmamaya çalıştım. Mesleki anlamda aldığım her övgüyle gururlandım, daha da iyisini yapmaya odaklandım. Her yapıcı ve içten eleştiriyi de muhakkak dikkate aldım.

Öncelikle bu kulüpte geçirdiğim sürede üzerimde çok emeği bulunan, işimle ilgili en büyük zorlukları yaşadığım günlerde, daha yolun başında bir gençken ve ne yapacağımı bilemezken, bana fazlasıyla değer verip, beni sahiplenip bu kulüpteki yolumun açık olmasını sağlayan, kariyerimin bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan Sn. Aziz Yıldırım'a, günlük rutinde bana yol gösteren, destek olan, her zaman en iyisi olabilmem için belki de bilmem gerekenden fazlasını öğreten Sn. Hasan Çetinkaya'ya teşekkür ederim.

İşim gereği birçok değerli teknik adam, çok sayıda yıldız futbolcu ve Fenerbahçe için gece gündüz emek veren kıymetli profesyoneller ile çalıştım. Her biriyle çok özel anılar biriktirdim, her birinden yeni bir şey öğrendim. Bu anlamda tüm hocalarıma, tüm futbolcu abi, kardeş ve dostlarıma, tüm profesyonellere ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ve taraftar... Sosyal medyada, statta, sokakta yürürken kendimi değerli hissettirdiniz. Benim için en kıymetli olanı yaptınız, yan faktörlerle değil, mesleğimle övdünüz her zaman. Kafamdaki tek düşünce her zaman yaptığım işle bilinmekti, bana bunu en özel sevgi ve saygı sözcükleriyle gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Birlikte 1 yıllık bir çalışma süresini geride bıraktığımız Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'a ve yönetim kuruluna bundan sonraki dönemde kalpten başarılar diliyorum."