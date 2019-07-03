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Çorum'da hayatını kaybedenler anıldı

İhlas Haber Ajansı
Çorum'da hayatını kaybedenler anıldı

Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için anma töreni düzenlendi. Anma töreni kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı Çorum Şubesi önünden Hürriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. 

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklaması yapan Ahmet Özdel, “Bizler her şeyin iyi olmasını isteyen insanlarız. Kardeşlikten, sevgiden, eşitlikten, hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız. Kardeşliğin, barışın mahalleden, sokaktan başladığına inanan insanlarız. Bizler her şey güzel olacak diyen gençlere inanan insanlarız. Bu nedenle farklılıklarımızı kabul ederek eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insan hakları düzleminde birleşeceğiz." dedi.

"Barış ve kardeşlik istiyoruz"
Özdel konuşmasının devamında ise "Eşit, özgür, demokratik bir ülkede tüm hak ve özgürlüklere sahip bir vatandaş olarak barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu nedenle barış ve kardeşlik diyoruz. Yaşasın barış ve kardeşlik” şeklinde konuştu. Anma programına Türkiye ve Avrupa’daki Alevi birlikleri ve federasyonlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı. 

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