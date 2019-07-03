HABER /  YEREL

Çanakkale'de polisin arama yaptığı araçtan çıkanlar şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'de polisin arama yaptığı araçtan çıkanlar şaşırttı

ÇANAKKALE'de polis ekipleri arama yaptıkları bir araçta bebek bezlerine sarılı kaçak içki ele geçirdi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri çok sayıda kaçak içki ele geçirdi. 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde S.A.’ya ait aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda TAPDK bandrolü bulunmayan her biri ayrı şeffaf poşette bebek bezlerine sarılı vaziyette 9 şişe Yeni Rakı ve 11 şişe Jack Daniels marka viski ele geçirildi. 



TAPDK bandrolü bulunmayan içkilere el konulurken, S.A. ifadesi alındıktan sonra Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İranlı turistlerin yaptığına bak! Hırsızlık yaparken yakalandılar
İranlı turistlerin yaptığına bak! Hırsızlık yaparken yakalandılar
Yer Balıkesir! Belediye çöpleri sahiplerine aynen iade etti
Yer Balıkesir! Belediye çöpleri sahiplerine aynen iade etti
200 mağazası bulunun ünlü marka Esse iflas etti
200 mağazası bulunun ünlü marka Esse iflas etti
Mersin'de 1 haftada 5 kişi ölmüştü, 5 kişi daha...
Mersin'de 1 haftada 5 kişi ölmüştü, 5 kişi daha...
Temel Karamollaoğlu sert çıktı: Ahlaksız ve müfteriler
Temel Karamollaoğlu sert çıktı: Ahlaksız ve müfteriler
Ümit Karan'dan acı itiraf: Devlet olmasa hepsi batmıştı
Ümit Karan'dan acı itiraf: Devlet olmasa hepsi batmıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona, Cory Higgins'i transfer etti
Barcelona, Cory Higgins'i transfer etti
Erdoğan ve Trump'ın G-20'deki mesajları! ABD'li yetkililerden çarpıcı yorum
Erdoğan ve Trump'ın G-20'deki mesajları! ABD'li yetkililerden çarpıcı yorum
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'daki saldırıya sert tepki! Soruşturma açılmalı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'daki saldırıya sert tepki! Soruşturma açılmalı
Vedat Muriç transferinde Galatasaray'a kötü haber
Vedat Muriç transferinde Galatasaray'a kötü haber
Kaymakam maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni zamlı maaşlar
Kaymakam maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni zamlı maaşlar
Fuat Oktay'dan Başkanlık Sistemi ile ilgili son dakika açıklama...
Fuat Oktay'dan Başkanlık Sistemi ile ilgili son dakika açıklama...
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
Yorumlar