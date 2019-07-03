Mersin'de 1 haftada 5 kişi ölmüştü, 5 kişi daha...

MERSİN'de 5 kişinin "metil alkol zehirlenmesi" sonucu yaşamını yitirmesinin ardından 5 kişi daha hastaneye aynı şikayetle başvurdu.

MERSİN'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle 21 kişi farklı hastanelere başvurmuştu. Tedaviye alınanlar 5 kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Tedavi altındaki 16 kişiden 5'i ise hastanelerden taburcu edilmişti. Kentte, gece saatlerinde, 5 kişi daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yapılan kontrollerin ardından 5 kişi, yoğun bakım servislerinde tedaviye alındı. Son başvurularla birlikte toplam 16 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 10'unun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.



Bir kişi gözaltında

Öte yandan 16 kişi dışında tedavi gören, ismi öğrenilemeyen kişinin, şüpheli sıfatıyla gözaltındayken, rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.