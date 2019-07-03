Vedat Muriç transferinde Galatasaray'a kötü haber

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Galatasaray’ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz baktıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Vedat Muriç'in hangi takıma transfer olacağıyla ilgili konuştu.



Kosovalı forvet Vedat Muriç konusu hakkında açıklama yapan Kartal, Galatasaray’ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz baktıklarını ifade etti. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece Vedat’ı transfer etmeyeceklerini belirtti.

Kartal, Rize’de tüm insanlara yeşil-mavi renkleri aşılamak gerektiğini, Rize’de başka bir kulübün bayrağının asılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ancak bunu zorla değil güzellikle yapmak gerektiğini ifade etti.