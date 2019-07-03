HABER /  FENERBAHÇE

Vedat Muriç transferinde Galatasaray'a kötü haber

İhlas Haber Ajansı
Vedat Muriç transferinde Galatasaray'a kötü haber

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Galatasaray’ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz baktıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Vedat Muriç'in hangi takıma transfer olacağıyla ilgili konuştu.

Kosovalı forvet Vedat Muriç konusu hakkında açıklama yapan Kartal, Galatasaray’ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz baktıklarını ifade etti. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece Vedat’ı transfer etmeyeceklerini belirtti.

Kartal, Rize’de tüm insanlara yeşil-mavi renkleri aşılamak gerektiğini, Rize’de başka bir kulübün bayrağının asılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ancak bunu zorla değil güzellikle yapmak gerektiğini ifade etti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Göle yüzmek için giren kadın futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu
Foto Galeri Göle yüzmek için giren kadın futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak AK Parti'yi uyardı, aynısını Babacan için yapmayın
Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak AK Parti'yi uyardı, aynısını Babacan için yapmayın
Geçen yıl sözleşme imzalanmıştı! Rusya Ka-32 helikopterlerini Türkiye'ye teslim etti
Geçen yıl sözleşme imzalanmıştı! Rusya Ka-32 helikopterlerini Türkiye'ye teslim etti
Karınca Yöntemi’yle 25 yıl yakalanmadan milyonluk vurgun yapmışlar
Karınca Yöntemi’yle 25 yıl yakalanmadan milyonluk vurgun yapmışlar
Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
İmamoğlu Kemal Sunal'ı anıp şair Küçük İskender için başsağlığı diledi!
İmamoğlu Kemal Sunal'ı anıp şair Küçük İskender için başsağlığı diledi!
Dünya devi Tesla'da peş peşe istifalar! Elon Musk yalnızlaşıyor
Dünya devi Tesla'da peş peşe istifalar! Elon Musk yalnızlaşıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı ne zaman 2019 ayın kaçına denk geliyor?
Kurban bayramı ne zaman 2019 ayın kaçına denk geliyor?
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
AK Parti Bergama İlçe Başkanı'ndan istifa kararı
AK Parti Bergama İlçe Başkanı'ndan istifa kararı
Samsung yeni yapay zeka teknolojisini duyurdu
Samsung yeni yapay zeka teknolojisini duyurdu
Kaçış sendromu nedir kaçış sendromu belirtileri neler?
Kaçış sendromu nedir kaçış sendromu belirtileri neler?
İsrailli bakan ve onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'yı bastı
İsrailli bakan ve onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'yı bastı
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
Yorumlar