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Gelibolu'da orman yangını! Kontrol altına alındı

Demirören Haber Ajansı
Gelibolu'da orman yangını! Kontrol altına alındı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Gelibolu ilçesinin Bayırköy mevkisinde ziraat alanında çalışan biçer döver makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, yanı başındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede etti. 

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalara, havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile çok sayıda işçi müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, makilik alan zarar gördü.

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