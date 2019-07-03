Cemalettin Sarar'ı darp edip soyan 6 zanlı Bulgaristan'dan iade edildi

İş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evinde darp edilip soyulmasıyla ilgili soruşturmada, iadesi istenen 6 zanlı Bulgaristan'dan iade edildi.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Eskişehir'deki evlerinde darbedilip gasp edilmeleriyle ile ilgili iadesi istenen 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.
Edirne'de sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Eskişehir'e gönderildi.
Ne olmuştu?
Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 yabancı uyruklu soyguncu tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyuldu.