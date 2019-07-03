Honor 8S Türkiye'de ön siparişe açıldı işte uygun fiyatı ve özellikleri

Huawei'nin alt markası olan Honor, 8S ile Türk kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte ön siparişe açılan modelin fiyatı ve özellikleri...

Huawei’in kardeş markası olan ve genç tüketicileri hedef alan akıllı telefonlar geliştiren Honor, Vatan Bilgisayar’da 8S modelini ön siparişe açtığını duyurdu.

Ön sipariş kampanyasının sona ermesinin ardından 8 Temmuz’da Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom mağazalarından satın alınabilecek olan telefon, 1.399 TL gibi oldukça uygun bir fiyat etiketiyle geliyor.

Honor 8S Özellikleri neler?

Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Honor 8S, 5,71 inç ekranında 720 x 1500 (HD+) piksel çözünürlük sunuyor. İnce bir çerçeveye sahip olan 19:9 FullView ekran, telefonun ekran / kasa oranını yüzde 84,6'ya çıkarıyor.

Ön tarafta 5MP bir selfie kamerası bulunduran Honor 8S, arkada ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP çözünürlükte bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor.

Çentik kısmında konumlandırılan ön kamera, düşük ışık koşullarında dahi 1,5 saniyede 1.024 farklı yüz özelliğini tanımlayarak telefonun kilidini açabiliyor.

2GB RAM 32 GB dahili depolama

Gücünü MediaTek MT6761 (Helio A22) yonga setinden alan akıllı telefon, iki ayrı nano SIM yuvasıyla geliyor. 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip olan Honor 8S, microSD yuvası sayesinde 512GB'a kadar artırılabilir depolama sunuyor.

Akıllı güç tasarruf özellikleriyle birleştirilen 3020mAh bataryası ile iddialı bir pil ömrü vadeden Honor 8S, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor.