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Müsteşar maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar

Müsteşar maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar

Milyonlarca memurun maaşına haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından yüzde 6 oranında yeni zam geldi. Peki derece ve kıdemine göre temmuz zammı sonrası Müsteşar maaşları ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca emekli ve memurun kulağı açıklanacak olan haziran ayı enflasyon karamlarındaydı ve TÜİK bugün o rakamları açıkladı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 6 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 5.01 oranında zam geldi. 

Haziran ayı enflasyon zammının ardından yeni müsteşar maaşları 9.088 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak.

Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL’den bin 983 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL’den bin 181 TL’ye; 

en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL’den bin 775 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 190 TL’den bin 250 TL’ye yükselecek.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 6 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl temmuz ayında yüzde 8.65, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.69 oranında artış yapıldı.

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