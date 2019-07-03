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Karınca Yöntemi’yle 25 yıl yakalanmadan milyonluk vurgun yapmışlar

Karınca Yöntemi’yle 25 yıl yakalanmadan milyonluk vurgun yapmışlar

İstanbul’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, üniversite öğrencilerini kullanarak 25 yıldır, Kıbrıs, ve Ukrayna’dan kaçak sigara ve içki getiren bir şebeke çökertildi. Ürün aldıkları ülkelere altın gönderen şebeke üyesi 2 gümrük memurunun da aralarında bulunduğu 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şebekenin, “Karınca Yönemi” adı verilen ağla milyonlarca lira vurgun yaptığı belirtildi.

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis harekete geçiren olay 6 ay önce ortaya çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizinde kaçak sigara ve içki yakalatan bir üniversite öğrencisi Ocak ayında gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, kaçak sigara ve içkileri Kıbrıs'tan getirdiğini, ürünleri kendisine veren kişinin bir kaçakçılık şebekesi üyesi olduğunu söylemesi üzerine polis harekete geçti.

25 yıllık şebeke

Haftalarca teknik ve fiziki takip çalışması yapan polis ekipleri, Kıbrıs ve Ukrayna'dan kaçak ürün getiren bir şebekeyi ortaya çıkardı. Araştırmalarda şebekenin kaçak ürünler için üniversite öğrencilerini kullandığı da tespit edildi. Çalışmalarda, çetenin bu ülkelere, ziynet eşyası çıkardığı, ülkemize ise, Kıbrıs ve Ukrayna'da daha ucuz olan içki, sigara ve puro getirdiği anlaşıldı. Ziynet eşyalarını ülkemizde daha ucuz olduğu için yurt dışına çıkararak satan çetenin, 25 yıldır aynı yöntemi uyguladığı öne sürüldü.

AVM ve lüks mekanlar...

Öğrenciler üzerinden, az az ürün getirerek, depolarda bir araya toplayan şebekenin “Karınca Yöntemi” olarak bilinen ağla milyonlarca lira vurgun yaptığı öne sürüldü. Şebekenin kaçak yollarla ülkemize getirdikleri sigara puro ve alkolleri, AVM ve lüks mekanlardaki işletmelere sattıkları da tespit edildi.

İki gümrük görevlisi

Polisin yaptığı çalışmada, kaçak ürünlerin daha çok kapatılan Atatürk Havalimanı'ndan ülkemize sokulduğu belirlendi. Şebekenin havalimanının kapatılmasının ardından ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yoğunluk verdiği de anlaşıldı. Araştırmalarda şebeke elebaşının da aralarında olduğu 49 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden ikisinin gümrük görevlisi olduğu ve şebekenin kuryelerini görmezden geldiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin çalışmasında gümrük memurlarının kredi kartı borcunu şebekenin ödediğinin belirlendiği de iddia edildi.

Yüzlerce altın ve sigara

Araştırmaların ardından şebekenin çökertilmesi için geçtiğimiz hafta operasyon düzenlendi. İstanbul, Mersin, Adana, Konya ve Yozgat'ta düzenlenen baskınlarda 35 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 108 bin 900 adet sigara kağıdı, 88 bin 900 adet sigara filtresi, 13 bin 31 adet pipo tütünü,, 4 bin 687 paket sigara, 134 elektronik sigara, 52 şişe içki, toplam ağırlığı yaklaşık 1 buçuk kilo olan yüzlerce altın takı; çeyrek ve tam altın ile bir kuru sıkı tabanca, 127 fişek ile şebeke hesaplarının içerisinde bulunduğu 11 adet hard disk ele geçirildi.

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