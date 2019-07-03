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İmamoğlu Kemal Sunal'ı anıp şair Küçük İskender için başsağlığı diledi!

İmamoğlu Kemal Sunal'ı anıp şair Küçük İskender için başsağlığı diledi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ölümünün 19'uncu yılında Kemal Sunal'ı anıp kanser nedeniyle yaşama veda eden Küçük İskender için başsağlığı diledi.

İmamoğlu, bugün ölümünün 19'uncu yıl dönümü olan Kemal Sunal için "Kemal Sunal, bu ülkenin gülen yüzüdür. Oynadığı karakterlerle de toplumun farklı kesimlerini çok güzel yansıtmıştır. Türkiye'nin zihninde hep özel bir yeri olacak. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum." dedi.

"Küçük İskender aramızdan ayrıldı"

İmamoğlu, sabaha karşı hayatını kaybeden Küçük İskender için de "Uzun bir süredir kanser ile mücadele eden şair Küçük İskender aramızdan ayrıldı. Özgün tarzıyla şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok türde edebi eserler veren sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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