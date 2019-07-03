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Şartlar elinizde olmayacak Temmuz 2019 Aslan Burcu Hande Kazanova

Şartlar elinizde olmayacak Temmuz 2019 Aslan Burcu Hande Kazanova

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Aslan burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Aslan burcunu neler bekliyor?Temmuz ayına kadersel alanınızda oluşan bir Güneş Tutulması ile başlıyorsunuz sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar.

Temmuz ayına kadersel alanınızda oluşan bir Güneş Tutulması ile başlıyorsunuz sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Temmuz ayında şartlar elinizde olmayacak.

Geri planda durduğunuz ve hayatınızı gözden geçirdiğiniz hatta olayları biraz büyüttüğünüz bir döngü içerisinde olabilirsiniz. Hayatın akışına güvenmek ona göre yol almak önemli olacak.

Bu Tutulma’da sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın. 2 Temmuz itibariyle enerji alanlarınız değişecek. Mars sizin burcunuza geçiyor ve uzun zamandır rahat kullanamadığınız enerjinizi kendi hayatınıza yönlendireceksiniz.

8 Temmuz’da Merkür sizin kişisel alanınızda gerileyecek. 19 Temmuz’a kadar büyük girişimlerden ve görüşmelerden kaçının. Olayları birçok keza gözden geçirin. 19 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar geçmiş konu ve olaylarla uğraşacaksınız.

16 Temmuz’da oluşacak Ay Tutulması sağlığınızla ilgili konu ve olayları hızlandıracak. Bu dönem içerisinde iş hayatınızda önemli kararlar devrede olabilir. 3 Temmuz’dan sonra ise kendinizi daha güvenli ve iyi hissetmeye başlayacaksınız. Güzel bir ay olsun.

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