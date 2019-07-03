HABER /  GALATASARAY

Galatasaray taraftarını Suriyelilere benzeten Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Galatasaray taraftarını Suriyelilere benzeten ve bu sözlerinden dolayı büyük tepki çeken Sinan Gümüş'ün yeni durağı İtalya.

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu. İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.

3 yıllık sözleşme imzaladı
Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.

Neler yaşanmıştı
Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik "Suriyeli" benzetmesinden dolayı büyük tepki çekmiş, genç futbolcu bu hadiseden sonra tüm camiadan ve taraftardan özür dilemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodriguez Fenerbahçe'ye geliyor
Foto Galeri Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodriguez Fenerbahçe'ye geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılın bombası! Galatasaray dünya yıldızında sona geldi
Yılın bombası! Galatasaray dünya yıldızında sona geldi
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Ziraat Halkbank Vakıfbank
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Ziraat Halkbank Vakıfbank
Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi
Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi
Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi
Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi
Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!
Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!
İstanbul Valiliği Arapça tabela konusunda açıklama yaptı
İstanbul Valiliği Arapça tabela konusunda açıklama yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ İstanbul kuraları sonuçları açıklandı sıralı tam liste
TOKİ İstanbul kuraları sonuçları açıklandı sıralı tam liste
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı işte rakamlar
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı işte rakamlar
Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
Kamuda çalışma saatleri değişiyor esnek çalışma modeline geçiş
Kamuda çalışma saatleri değişiyor esnek çalışma modeline geçiş
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Yorumlar 1 yorum