Galatasaray taraftarını Suriyelilere benzeten Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu
Galatasaray taraftarını Suriyelilere benzeten ve bu sözlerinden dolayı büyük tepki çeken Sinan Gümüş'ün yeni durağı İtalya.
Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu. İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.
3 yıllık sözleşme imzaladı
Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.
Neler yaşanmıştı
Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik "Suriyeli" benzetmesinden dolayı büyük tepki çekmiş, genç futbolcu bu hadiseden sonra tüm camiadan ve taraftardan özür dilemişti.