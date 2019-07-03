2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı işte rakamlar

2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan son dakika habere göre 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti.

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,72'ye indi.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,05 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18,71'den yüzde 15,74'e sert gerilemesi bekleniyordu. En çok fiyat artışı limonda, fiyatı en çok düşen ürün domates oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,65 ile lokanta ve otellerde

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,50, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,57 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,04 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 22,51, lokanta ve oteller yüzde 20,84, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1,19 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE'de aylık artış 0,09

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,81 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,50 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,45 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış...

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7,83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 4,44 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,19 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,79, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,10, ana metaller yüzde 2,70 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı haziran ayında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.