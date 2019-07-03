Reuters'ın haberi kafaları karıştırdı! Yaptırımlar hâlâ masada

Reuters’ta yer alan habere göre, G-20 Zirvesi sırasında Erdoğan ile Trump arasında Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin 'ılımlı' bir diyalog geçmesinin ardından ABD’li yetkililer yaptırım planlarının hâlâ masada olduğunu söyledi.

Trump Japonya’da Erdoğan’a ılımlı bir tavırla konuşsa da ABD yönetiminin yaptırım planları hala gündemde. ABD’den bir hükümet yetkilisi, Trump yönetiminin Türkiye’yi F-35 programından çıkarma ve yaptırım uygulama konusunda bir geri adım atılmadığını söyledi.

G-20 sonrası "Herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın da hem S-400 hem de F-35 konularında Türkiye'ye destek verdiğini söyledi.

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunda “Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar” ifadesini kullandı.

"Yakın geçmişin en büyük kopuşlarından biri olur"

ABD Dışişleri Sözcüsü , “ABD sıklıkla ve açık bir şekilde Türkiye’nin S-400 alım sürecine devam ettiği takdirde ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası' (CAATSA) kapsamından çıkarılma, F-35 programının satın alma ve sanayi paylaşımı (unsurlarına) katılımının askıya alınması gibi gerçek ve negatif sonuçlarla karşılacağını belirtmişti" ifadelerini kullanırken Pentagon sözcüsü Yarbay Mike Andrews da hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, “Eğer ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarır ve NATO müttefiğine yaptırım uygularsa, iki ulus arasında yakın geçmişin en belirgin kopuşlarından biri olur” ifadelerini kullandı.

''Yaptırımlar ertelenirse ABD’de Kongre kızacak''

Reuters ayrıca Trump’ın hâlâ yaptırımları ertelemek gibi adımlar atmayı deneyebileceği böyle bir durumda Ankara’nın sevineceğini fakat ABD’de Kongre’nin kızacağını aktardı.

Trump, geçen kasımda Erdoğan’la yaptığı bir görüşmenin ardından Suriye’den ABD askerlerini çekme kararı almıştı. Karara, ABD askeri uzmanları ve müttefikler karşı çıkmış, bu sebeple askerlerin bir kısmı Suriye’de kalmaya devam etmişti.