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Annesini döven babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Annesini döven babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu

BURSA'da annesini döven babasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilara Künili, karar duruşmasında, "Böyle olmasını ben de istememiştim. İstemeyerek baba katili oldum. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Dilara Künili’ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken, annesi Gülçin Künili ise beraat etti.

Mustafakemalpaşa ilçesinde iki yıl önce meydana gelen olayda, Kemal Künili (48) ile eşi Gülçin Kunili (43) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Kemal Künili, eşini dövmeye başladı. Annesinin dövülmesine tepki gösteren Dilara Künili (22), babasını, evde bulunan tabancayla vurarak, öldürdü.

"Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu"

Gözaltına alınan Dilara Künili ifadesinde, "Annemi dövüyordu. 'Hepinizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim" dedi. Genç kız ile annesi, tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu. Yargılama sırasında tahliye olan anne ile tutuklu bulunan kız hakkında 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan açılan dava karara bağlandı.

"İstemeyerek baba katili oldum"

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dilara Künili, Yenişehir Kadın Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz annesi Gülçin Künili’nin gelmediği davaya Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı. Daha önce verdiği savunmasını tekrarlayan Dilara Künili, son sözünde ise "Vicdan azabı çekiyorum. Böyle olmasını ben de istememiştim. İstemeyerek baba katili oldum. Pişmanım. Vereceğiniz karara saygılıyım" dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin kararla birlikte tahliyesini istedi.

16 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanık Dilara Künili’ye, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Daha sonra suçunu tahrik altında işlediğini kabul eden mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 16 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme anne Gülçin Künili'nin ise beraatına karar verdi.



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