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Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem!

Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem!

AKDENİZ'de Kerpe Adası'nın güneydoğusunda Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra 3.5 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı gerçekleşti.

Kerpe Adası'nın güneydoğu açıklarında bu sabah saat 04.02'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, deniz seviyesinin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, kara sınırlarına uzaklığı 57.12 kilometre ile On İki Ada olarak belirlendi.

Aynı depremin Türk kara sınırlarına uzaklığı ise 141.70 kilometre ile Marmaris oldu. Bu depremin ardından aynı bölgede saat 04.28'de 3.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.

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