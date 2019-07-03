Fenerbahçe Mert Çetin'in peşinde

Fenerbahçe, Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Yıldırım Mert Çetin transferinde de sona yaklaştı.

Murat Sağlam, Allahyar Sayyedmanesh, Max Kruse ve Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, kısa süre içinde kadrosuna yeni isimleri dahil edecek.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ın transferini 1.5 milyon Euro’ya bitirmek isteyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Yıldırım Mert Çetin transferinde de sona yaklaştı.

Geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 26 resmi maça çıkan 1 Ocak 1997 doğumlu Yıldırım Mert Çetin, 1 gol attı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Aleksandar Kolarov’u düşük bir maliyetle kadrosuna katmaya hazırlanan sarılacivertli kulüp, Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa’nın bonservisi için ise Benfica ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Vedat Muric için Berke Özer ve Barış Alıcı’nın takasta kullanılacağı iddia edilirken Kosovalı forvetin kısa süre içinde sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.