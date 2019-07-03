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Libya'da Halife Hafter güçleri katliam yaptı

Libya'da Halife Hafter güçleri katliam yaptı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların, Tacura bölgesinde bulunan, düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 30'u geçtiğini söyledi.

Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını belirten Uneyyis, sayının artabileceğini belirtti.

Uneyyis, merkezde Afrika, Mısır ve Güney Asya'daki Bengal bölgesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğunu kaydetti.

Düzensiz Göçle Mücadele Teşkilatı Başkanı El-Mebruk Abdulhafiz ise Libya El-Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, hava saldırısına uğrayan merkezde yaklaşık 120 düzensiz göçmenin barındığını ifade etti.

Söz konusu merkezin UMH'ye bağlı Ed-Daman Taburu'na ait olduğu belirtildi.

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